Shakira zegt niet schuldig te zijn aan belastingfraude: 'Dit is een lastercampagne'

Shakira heeft via haar advocaat gereageerd op de belastingfraudezaak die in Spanje tegen de zangeres is gestart. De artieste zou de Spaanse belastingdienst 14,5 miljoen euro schuldig zijn. Ze zegt dat ze de belasting gewoon heeft betaald, maar dan aan de Amerikaanse fiscus, meldt TMZ vrijdag.

Shakira zou de 14,5 miljoen euro moeten betalen over haar inkomsten in de periode van 2012 tot en met 2014. De Spaanse belastingdienst zegt dat ze verplicht is dit af te dragen als ze 183 of meer dagen in het land heeft doorgebracht.

Maar de Loca-zangeres was niet zoveel dagen in Spanje, beweert ze. Ze heeft in de betreffende periode ruim 10 miljoen dollar (9,6 miljoen euro) aan belasting betaald aan de Amerikaanse belastingdienst, omdat ze daar toen woonde.

Ook zou ze inmiddels een aanslag van de Spaanse belastingdienst over het jaar 2011 hebben ontvangen. Toen was ze slechts zestig dagen in Spanje, beweert de zangeres. Alleen in 2015 zegt ze het grootste deel van het jaar in Spanje te hebben gewoond.

De Spaanse rechter liet in september weten dat de artieste binnenkort moet voorkomen.

Shakira zegt bewijs te hebben

Shakira spreekt van een lastercampagne en zegt dat haar recht op privacy met deze zaak is geschonden. De zangeres zegt bewijs te hebben dat ze niet veel in Spanje was, wat haar zou vrijwaren van het betalen van belasting.

In juli kreeg de zangeres een schikkingsvoorstel voor een onbekend bedrag, maar dat weigerde ze. Mocht Shakira inderdaad schuldig worden bevonden, dan kan ze een celstraf van acht jaar krijgen. Ook eist justitie een boete van ruim 23 miljoen euro.

Shakira komt oorspronkelijk uit Colombia, maar verhuisde naar Spanje wegens haar ex-partner Gerard Piqué. De voetballer speelde bij FC Barcelona en de twee woonden samen in de Spaanse stad met hun twee kinderen. Het stel ging afgelopen zomer uit elkaar.

