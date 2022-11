Adidas onderzoekt mogelijk grensoverschrijdend gedrag Ye

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Adidas onderzoekt mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Ye. De aanleiding daartoe is een anonieme brief die bij het Duitse bedrijf binnenkwam. De rapper werkte met zijn merk Yeezy sinds 2015 samen met het sportkledingmerk, maar die samenwerking werd vorige maand stopgezet vanwege antisemitische uitspraken van de Amerikaan.

Een woordvoerder van adidas benadrukt dat het bedrijf niet kan vaststellen of de beschuldigingen in de anonieme brief kloppen. "Maar wij nemen de aanklachten zeer serieus en hebben de beslissing genomen om onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek naar de zaak te starten."