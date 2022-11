Driemaal is scheepsrecht: deze B&B's bestierden de Meilandjes eerder

Naar alle waarschijnlijkheid begint de familie Meiland voor de derde keer een bed and breakfast. Het zou de eerste keer zijn dat de realitysterren in Nederland aan de slag gaan als B&B-eigenaren. Hoe zat het ook alweer met hun twee eerdere ondernemingen?

Het roer moet compleet om, vindt het getrouwde koppel Martien en Erica Meiland uit Noordwijk. Daarom verkopen ze in 2007 hun woonwinkel. In het midden van Frankrijk, in het plaatsje Thénioux, kopen ze een vervallen kasteel. Ook hun dochters Maxime (10) en Montana (12) verhuizen mee.

Hun avontuur wordt gevolgd door de camera's van Ik Vertrek. Na twee jaar is het kasteel verbouwd, maar het gezin merkt dat het beheren van een chambre d'hôte toch minder leuk is dan gedacht. Vooral Erica verlangt weer naar Nederland. Ze vindt dat het bedienen van gasten niet helemaal bij haar past.

De familie besluit het kasteel te verkopen en verhuist terug naar Noordwijk. Het Nederlandse publiek heeft dankzij Ik Vertrek kennis kunnen maken met de markante familie, al is hun populariteit dan nog niets vergeleken met nu. De uitzending blijkt een grote hit en wordt nog diverse malen op televisie herhaald.

Een impressie van Château de la Brosse. Foto: AVROTROS

Meilandjes worden steeds populairder

Af en toe keren de Meilandjes weer terug naar hun oude kasteel. Dan begint het toch weer te kriebelen: wat als ze waren doorgegaan in Frankrijk? En dus gaat de familie op zoek naar een nieuw Frans verblijf. Intussen is er een Ik Vertrek-terugblikuitzending gemaakt met de familie. Daardoor laait de populariteit van de Meilandjes weer op.

Ook de Facebook-filmpjes die Martien opneemt voor zijn woonwinkel in Noordwijk worden goed bekeken. De voormalig kasteelheer komt op een idee: wat als hun avonturen opnieuw worden gevolgd door de camera's, maar dit keer voor een realitysoap? Producent Vincent TV ziet er wel brood in en begint te filmen. Uiteindelijk besluit SBS om de belevenissen van de Meilandjes uit te zenden. Geen slecht besluit, want Chateau Meiland is nog steeds een kijkcijferhit.

Begin 2019 verhuizen Martien, Erica, Maxime én haar dochtertje Claire naar Chateau Marillaux in Beynac, ongeveer 200 kilometer ten zuiden van hun vorige kasteel. Dochter Montana blijft dit keer thuis. Er is wederom een hoop opknapwerk nodig, dat het Nederlandse publiek op de voet kan volgen in de populaire realitysoap.

Ruim een miljoen mensen kijken mee hoe Erica, Martien en Maxime de boel opfrissen en de plaatselijke antiekmarktjes afstruinen om spullen voor hun chateau te scoren. Dankzij de populariteit van de serie stromen de boekingen binnen: iedereen wil wel een kijkje nemen in de bekende B&B.

Een impressie van Chateau Marillaux. Foto: Chateau Marillaux

Een B&B in Noordwijk

De geschiedenis herhaalt zich: weer merken de realitysterren dat ze Nederland missen. Dat besef komt midden in de coronacrisis. Het aantal gasten is hierdoor beperkt. Hun huishoudster Nadège, die het chateau schoon en netjes houdt, is minder blij met hun vertrek. Zij komt op straat te staan en beweert zelfs dat ze met kwade bedoelingen is ontslagen.

De Meilandjes zetten het kasteel te koop en in de zomer van 2020 zijn ze weer in Nederland. Ze hebben een huis in het Gelderse Hengelo gekocht en kunnen genieten van een bestaan zonder het geregel van ontbijtjes en het entertainen van gasten. Antiekzaakjes en kringlopen worden overigens nog steeds enthousiast bezocht door de familie, want het grote huis moet tenslotte ingericht worden. Dat doen de Meilandjes een jaar later nog een keertje, als ze besluiten terug te keren naar Noordwijk.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: deze week wordt bevestigd dat de Meilandjes de nieuwe eigenaar zijn van pension Kristina, vlak bij hun woonplaats. Het pand telt negen slaapkamers en zeven badkamers die verhuurd kunnen worden. Ook heeft het pension een ontbijt- en vergaderzaal.

Het lijkt er dus sterk op dat Erica en Martien (en misschien ook hun dochter Maxime) het pand gaan gebruiken als bed and breakfast. Dit keer gewoon in Nederland, dicht bij hun familie en vrienden. Maar wél weer op tv: de kans is groot dat het volgende seizoen van Chateau Meiland gaat draaien om hun nieuwe bed and breakfast.

