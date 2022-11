Vriendin Peter Gillis gehoord in mishandelingszaak, zaak wordt nu behandeld

Delen via E-mail

Nicol Kremers, de vriendin van realityster Peter Gillis, is volgens RTL Boulevard afgelopen week gehoord bij de rechter-commissaris. De Massa is Kassa-ster wordt verdacht van mishandeling van zijn vriendin. Nu het verhoor heeft plaatsgevonden, wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie kan aan het showbizzprogramma bevestigen dat Kremers inderdaad is gehoord. Details hierover worden niet gedeeld. Vermoedelijk vindt de behandeling begin 2023 plaats.

Gillis wordt ervan verdacht Kremers in haar rug en neus te hebben gebeten, tegen de muur te hebben geduwd en in haar borsten te hebben geknepen. Ook zou hij aan haar oor, armen en haren hebben getrokken.

De mishandeling zou op 29 mei hebben plaatsgevonden in Gillis' vakantiepark Prinsenmeer in het Brabantse Ommel. Gillis moest daarna een nacht in de politiecel doorbrengen.