Familie Meiland koopt pension in Noordwijk en start vermoedelijk weer B&B

De familie Meiland heeft recent een pension in Noordwijk gekocht, bevestigt een woordvoerder van Talpa na berichtgeving hierover van Shownieuws. De kans lijkt groot dat Martien Meiland en Erica Renkema er weer aan de slag gaan als bed-and-breakfasteigenaren.

Renkema en Meiland zijn woonachtig in Noordwijkerhout en wonen dus in de buurt van het pension. Het huis, dat veertien kamers telt, werd voorheen ook als kleinschalig hotel gebruikt.

Naar verwachting komt het pension terug in een volgende reeks van Chateau Meiland, maar dat kan Talpa nog niet bevestigen. "Zodra er meer details bekend zijn over komend seizoen, dan komen we hier vanuit SBS6 op terug", zegt een woordvoerder.

De familie Meiland was tot voor kort eigenaar van Chateau Marillaux in Frankrijk. Hier bestierden ze de bed and breakfast die centraal stond in de eerste seizoenen van hun realityserie Chateau Meiland. Na een aantal jaar besloten ze terug te verhuizen naar Nederland en zetten ze het chateau te koop. Pas enkele maanden geleden werd het verkocht.