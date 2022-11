OM gaat niet in hoger beroep tegen uitspraak in zaak Glennis Grace

Delen via E-mail

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak in de zaak rond zangeres Glennis Grace. Een woordvoerder heeft woensdag een bericht hierover van Shownieuws bevestigd.

"Het OM kan zich vinden in de uitspraak van de rechtbank nu Grace is veroordeeld voor openlijke geweldpleging tegen personen, die ze samen met anderen heeft begaan", meldt het OM in een korte verklaring.