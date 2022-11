Ice Cube liep 9 miljoen dollar mis voor filmrol vanwege weigeren coronaprik

Ice Cube heeft een filmrol moeten laten gaan omdat hij niet gevaccineerd is tegen COVID-19. Dat zei de rapper en acteur in de podcast Million Dollaz Worth of Game. Met het weigeren van de vaccinatie liep hij naar eigen zeggen 9 miljoen dollar (8,7 miljoen euro) mis.

"Ik heb een film afgewezen omdat ik die fucking prik niet wilde halen", zegt Ice Cube in de podcast. "Ik heb 9 miljoen dollar afgewezen. Fuck die prik en fuck jullie allemaal omdat jullie probeerden mij die prik toch te laten krijgen."

De rapper en acteur doelt op de film Oh Hell No. De producenten van de film zouden alle castleden hebben gevraagd zich te laten vaccineren tegen COVID-19 als voorwaarde voor deelname aan de productie.

De film zou in de winter van 2021 opgenomen worden op Hawaï. Of de opnames zijn doorgegaan zonder de rapper, is niet duidelijk.

Op de vraag of hij overweegt Hollywood te verlaten, zegt Ice Cube: "Ik werk eraan. Ik heb veel dingen achter de hand."

Aanbevolen artikelen