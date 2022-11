Oud-medewerkers Yeezy beschuldigen Ye van seksueel wangedrag

Ye zou medewerkers van zijn eigen merk Yeezy onder werktijd naaktbeelden van zijn ex-vrouw Kim Kardashian en porno hebben laten zien. Daar waren ook beelden bij waarop hij zelf seks had. Dat blijkt uit een brief die oud-medewerkers van het bedrijf naar de directie van adidas hebben gestuurd.

Ye liet de beelden onder andere zien tijdens sollicitatiegesprekken en bedrijfsmeetings. Ook had hij een "giftige en chaotische werkomgeving" gecreëerd, volgens Rolling Stone, dat de brief naar adidas in handen heeft. Yeezy was een samenwerking tussen de Amerikaanse rapper en ontwerper en adidas.

"Het oversekste gedrag was vanaf het begin continu aanwezig", zegt een van de oud-medewerkers. "Ik geloof niet dat het er ooit niet was." Het gedrag uitte zich ook in een "ziekelijk patroon van roofzuchtig gedrag richting de vrouwelijke medewerkers".

Ye was manipulatief als leidinggevende

Maar het verontrustendst vonden de oud-werknemers Ye's "manipulatieve en op angst gebaseerde leiderschap". Dat nemen ze ook het bestuur van adidas kwalijk.

"De waarheid is dat de leiding van adidas en het bestuur dit mogelijk hebben gemaakt", aldus de medewerkers in de brief. De schrijvers vragen de leden van de raad van bestuur dan ook om in het openbaar excuses aan te bieden aan het Yeezy-team, voor het faciliteren van "Ye's terroriserende gedrag".

Vorige maand maakte adidas bekend de samenwerking met West met onmiddellijke ingang te beëindigen. De aanleiding tot dit besluit waren de recente antisemitische uitspraken van de rapper.

