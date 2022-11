Amber Heard klaagt verzekering aan voor niet vergoeden van kosten zaak-Depp

Amber Heard is een rechtszaak gestart tegen haar verzekeringsmaatschappij. Volgens de actrice zou het bedrijf het geld moeten vergoeden dat ze heeft uitgegeven in de smaadzaak tegen haar ex Johnny Depp. Dit is echter niet gebeurd.

Heard beweert dat ze in haar verzekeringspolis heeft laten vastleggen dat ze alle gemaakte kosten voor de zaak vergoed krijgt. De actrice zou voor 1 miljoen dollar een polis hebben afgesloten.

De verzekeringsmaatschappij zegt dat zij hiertoe niet meer verplicht zijn, omdat Heard in de zaak schuldig is bevonden aan smaad en laster.

Heard zegt dat er een "onvoorwaardelijke overeenkomst is gesloten" en wil het geld daarom alsnog ontvangen. Ze spreekt van contractbreuk en klaagt de maatschappij daarom aan.

Depp had Heard aangeklaagd wegens een opiniestuk dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Ze noemde in het artikel in The Washington Post geen naam, maar volgens de acteur was het overduidelijk dat het over hem ging.

Hij stelde dat zijn carrière en reputatie daaronder hebben geleden en eiste een schadevergoeding. De jury gaf hem gelijk en wees hem ruim 10 miljoen dollar toe.

Eerder

Aanbevolen artikelen