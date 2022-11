Ye komt niet opdagen voor getuigenverklaring in scheidingszaak

Ye is vorige week woensdag niet komen opdagen voor een getuigenverklaring in zijn scheidingszaak. De rapper had een afspraak staan met de advocaat van Kim Kardashian, met wie hij momenteel in scheiding ligt, om een verklaring af te leggen. Dat meldt Page Six dinsdag op basis van inzage in het dossier.

West krijgt op 26 november nog een kans om naar het kantoor van Laura Wasser, de advocaat van Kardashian, te komen. Als hij dat niet doet, krijgt hij geen inspraak meer in de beslissing of hij later in de rechtszaal een verklaring mag afleggen. In dat geval zal een jury zich hierover buigen.

De 45-jarige rapper en de 42-jarige Kardashian bereiden zich voor op de scheidingszaak, die op 14 december voor de rechter komt. West en Kardashian waren zeven jaar getrouwd en hebben samen vier kinderen.

Volgens bronnen van Page Six hebben de twee al enkele weken geen contact meer met elkaar. De communicatie over hun kinderen zou via de assistenten van het voormalige stel gaan. Recent zijn ze wel samen bij een basketbalwedstrijd van hun zoon Saint gezien.

