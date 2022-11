Helikopter van Tom Cruise verstoort opnames Britse tv-serie

Bij de opnames van de BBC-serie Call the Midwife hebben ze last van Tom Cruise. De Amerikaanse filmster, die in Engeland de nieuwe Mission: Impossible-film opneemt, landt steeds met zijn helikopter in de buurt van de set van de tv-serie.

"Tom Cruise blijft onze opnames maar verpesten omdat hij steeds landt vlak bij waar we aan het opnemen zijn", zegt actrice Jenny Agutter tegen The Mirror. De opnames van de serie en de film vinden plaats in het graafschap Surrey, in de buurt van Londen.

De Britse werd naar eigen zeggen gevraagd om Cruise, die een vliegbrevet en eigen helikopter heeft, erop aan te spreken, maar dat heeft ze niet gedaan. "Moet je je voorstellen: pardon Tom, we zijn hier aan het filmen. Ik heb geen idee wat je hier doet, maar stap in je helikopter en vlieg snel weg."

