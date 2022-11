Floor Jansen is kankervrij: 'Ik krijg mijn energie terug'

Floor Jansen is kankervrij. De zangeres laat vrijdag via Twitter weten dat bij een operatie "alles wat kanker is" is weggenomen uit haar borst. De ziekte was niet uitgezaaid.

De 41-jarige frontvrouw van de band Nightwish wordt in februari nog bestraald om "ervoor te zorgen dat alles wegblijft".

De zangeres laat weten dat ze na de ingreep van vorige maand haar energie aan het terugkrijgen is. Ze zegt enorm opgelucht te zijn dat alles goed is verlopen. "Ik zit nog niet op 100 procent, maar ik twijfel er niet aan dat de concerten me de kracht geven om met jullie allemaal te gaan rocken tijdens de aankomende Europese tournee."

Jansen maakte vorige maand bekend dat ze kanker heeft. De berichten die ze sindsdien heeft ontvangen doen haar goed, zegt ze. "Bedankt voor jullie geweldige steun en beterschapswensen."

