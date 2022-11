K3-zangeres Hanne Verbruggen bevallen van eerste zoon

Delen via E-mail

Hanne Verbruggen is voor het eerst moeder geworden. De K3-zangeres beviel maandag van haar zoon Julien, maakte Studio 100 vrijdag bekend.

"Zeven jaar geleden kwam mijn grootste droom uit toen ik een K3'tje werd. Maar de komst van Julien heeft dit zonder twijfel overtroffen. Het is een onbeschrijfelijk gelukzalig gevoel om mama te worden", laat de 28-jarige zangeres weten.

Haar collega's Marthe De Pillecyn en Julia Boschman zijn blij voor Hanne en haar man Jorn. "Ik ben zo blij voor hen dat ze eindelijk samen kunnen genieten van hun zoontje en ga heel graag langs wanneer ze er klaar voor zijn, zodat ik hem ook in mijn armen kan sluiten. Het is tenslotte ook voor ons een speciale baby", zegt De Pillecyn.

Boschman heeft het gevoel dat ze tante is geworden en hoopt de baby zo snel mogelijk te kunnen zien. "We hebben ze geduldig wat tijd gegund om het rustig aan te doen, maar nu willen we toch echt wel op babybezoek gaan."