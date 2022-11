Heidi Montag en Spencer Pratt ouders geworden van tweede zoon

Heidi Montag en Spencer Pratt, bekend van de MTV-serie The Hills, zijn opnieuw ouders geworden. Montag is donderdag bevallen van een zoon, laat haar woordvoerder aan Entertainment Tonight weten.

Montag en Pratt hebben samen al zoon Gunnar (5). De twee zijn sinds 2008 getrouwd. Het koppel was samen te zien in The Hills (2006-2010) en in de vervolgserie die van 2019 tot en met 2021 werd uitgezonden.