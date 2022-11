Kate Mara en Jamie Bell verwelkomen zoon

Delen via E-mail

Kate Mara en Jamie Bell zijn vorige week opnieuw ouders geworden. Het acteurskoppel verwelkomde een zoon.

De 39-jarige House of Cards-actrice kondigde haar zwangerschap in juli aan. "We zijn met z'n drieën op deze foto", schreef Mara toen bij een foto van haar en de Billy Elliot-acteur.