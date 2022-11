Camilla in eerste toespraak als koningin-gemalin: 'Elizabeth wordt gemist'

Delen via E-mail

Koningin-gemalin Camilla heeft in een toespraak stilgestaan bij het overlijden van haar schoonmoeder Elizabeth. De 75-jarige Camilla zei in haar eerste toespraak als koningin-gemalin dat Elizabeth nog altijd erg wordt gemist.

De toespraak was voor de Queen's Commonwealth Essay Competition. Camilla: "In de afgelopen maanden hebben mijn man en ik enorme steun gehad aan de condoleances die we uit alle uithoeken van de wereld hebben ontvangen, en nog steeds ontvangen."