Prinses Charlene weer first lady, maar ex van prins Albert voert spanningen op

Prinses Charlene van Monaco, de echtgenote van prins Albert, trok zich wegens oververmoeidheid voor langere tijd terug uit de publiciteit. Inmiddels is ze weer veelvuldig te zien in het publieke leven. Hoogstwaarschijnlijk is ze zaterdag ook aanwezig bij de Dag van de prins, de nationale feestdag in Monaco. Toch zouden er nog veel spanningen zijn binnen de familie.

"De mensen in Monaco houden meer van mij dan van Charlene", roept Nicole Coste uit in een interview met de Daily Mail. De vijftigjarige Franse modeontwerper is de ex van prins Albert. Ze hadden vanaf 1997 vijf jaar een relatie en kregen samen zoon Alexandre (19).

Het gesprek met de krant vindt plaats in 2021, als Alberts huidige echtgenote Charlene (44) wegens oververmoeidheid rust moet nemen. In een kliniek in Zuid-Afrika wordt ze behandeld aan de gezondheidsklachten die ze heeft na een infectie in haar kaak. Het lijkt voor Coste het moment om de publiciteit op te zoeken.

Na een half jaar in Zuid-Afrika keert Charlene terug naar Monaco, maar staatshoofd Albert is vaak alleen te zien bij publieke gelegenheden. De prinses zit nog steeds in een kliniek. Albert spreekt van "fysieke en mentale uitputting". "Ze voelde zich overweldigd en kon haar officiële taken, het dagelijkse leven en het gezinsleven niet aan."

De vijandige uitspraken van Alberts ex Coste zullen hierbij niet geholpen hebben. De modeontwerper zegt dat Charlenes gezondheidsproblemen "karma" zijn. "Het kan me echt niet schelen dat het slecht met haar gaat", vertelt ze in de krant. "De mensen in Monaco respecteren me, en ik ben close met Albert."

Coste leerde de prins in 1997 kennen, maar in 2000 ontmoette Albert Charlene. De scheidslijn tussen deze twee relaties is vaag, wat mogelijk heeft gezorgd voor de afkeer van Coste tegen de prinses.

Nicole Coste in 2015 op het strand van Saint-Tropez. Foto: BrunoPress

Coste beweert dat Charlene haar gezin moedwillig tegenwerkt. Ze zegt dat de prinses bewust de slaapkamer van Alexandre in hun woonpaleis verplaatste naar de personeelsvleugel, ver weg van het gezin. "Voor dit soort acties heb ik echt geen woorden", zegt Coste.

Prins Albert reageert op het geruchtmakende interview, maar ontkent niets. Hij zegt alleen: "Ik wist uiteraard niet dat ze dit ging vertellen. Het was niet gepast en ik werd woedend toen ik het las."

Coste is ondanks haar negatieve uitspraken over Charlene nog altijd goed bevriend met de prins. Hij schonk haar een huis aan de Franse Rivièra en ze kreeg een ruime alimentatie. Albert heeft nog altijd goed contact met zijn zoon en ziet hem regelmatig.

Prins Albert (links) met dochter Jazmin en zoon Alexandre. Foto: Nicole Coste

Met haar gewaagde uitlatingen lijkt Coste de huidige echtgenote van haar ex in diskrediet te willen brengen. Het gerucht gaat dat ze first lady wil worden en de plek van Charlene wil innemen.

De modeontwerper woont in Parijs, maar wordt steeds vaker in Monaco gezien. Zo was ze in januari bij de feestelijkheden van Sainte-Dévote, een feestdag in Monaco. Een evenement waar juist Charlene haar opwachting had gemaakt, als ze niet ziek was geweest.

Ook spreekt Albert met zijn ex en hun zoon af. Onlangs kwamen ze samen in New York. Daar was ook Alberts dochter Jazmin bij, die de prins kreeg met de Amerikaanse serveerster Tamara Rotolo.

Een foto van de drie werd genomen door Coste, die blijkbaar ook mee was op de trip naar de Verenigde Staten. "Een koning van een vader", schrijft de modeontwerper erbij. Een modern family dus, maar wel een die de gemoederen flink bezig houdt.

Aanbevolen artikelen