Offset reageert op overlijden Takeoff: 'De pijn is ondraaglijk'

Offset heeft voor het eerst gereageerd op het overlijden van Takeoff, zijn bandgenoot bij Migos. De rapper schrijft dat de pijn na het verlies van zijn collega en vriend ondraaglijk is. Takeoff is twee weken geleden doodgeschoten.

"Mijn hart is verbrijzeld en ik heb zoveel te vertellen, maar kan de woorden niet vinden", schrijft de dertigjarige Offset. "Ik ben gaan slapen in de hoop dat het allemaal een droom was, maar het is de realiteit. En de realiteit voelt als een nachtmerrie."