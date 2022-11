Peter Pannekoek vindt dat rouwproces 'ook iets moois' heeft

Peter Pannekoek vindt dat rouw 'ook iets moois' heeft. Dat vertelde hij dinsdagavond in het AVROTROS-programma Volle Zalen. De dood speelde bij de 36-jarige cabaretier op jonge leeftijd meerdere malen een grote rol, vertelde hij tegen presentator Cornald Maas.

Regisseur Jop Pannekoek, de vader van Peter, overleed in 2003 toen de cabaretier 17 jaar was. Kort daarvoor had hij ook al zijn jeugdvriend Jordy (16) verloren, die bij een ongeluk om het leven kwam.

"Jordy was wel het meest bepalende moment in mijn leven. Iemand van 16 jaar dood zien gaan, is zo groots", aldus Pannekoek. "Ook om ouders hun kind te zien verliezen, dat verdriet is beyond belief."

Pannekoek denkt dat de dood van Jordy hem enigszins heeft geholpen om de dood van zijn vader te verwerken. "Hoe lullig het ook is: ik bedacht mijzelf dat mijn vader tenminste nog een leven heeft gehad. Jordy was zó jong, dat was niet normaal."

Rouw is volgens Pannekoek iets waar het niet vaak over gaat. "Rouw heeft ook iets heel moois", meent de cabaretier. "Het maakt de wereld heel duidelijk. Het maakt heel duidelijk wat je wel belangrijk vindt en wat niet. Zeker de periode na zo'n dood, hoe afschuwelijk die ook is."

Ook helpt het mensen beslissingen maken, vervolgt Pannekoek. "Je ruikt beter, je ziet beter, alles is super helder. Je hebt meer schijt aan de wereld; ik wil wel m'n tijd hieraan besteden en niet hieraan. Mensen accepteren dat ook makkelijker, dat is ook heel fijn. Het heeft ook iets heel moois."

Eerder

Aanbevolen artikelen