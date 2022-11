Margot Robbie worstelde aan begin van carrière met gebrek aan privacy

Margot Robbie had in het begin van haar carrière veel moeite met het gebrek aan privacy, vertelt ze aan Vanity Fair. De 32-jarige actrice overwoog daarom ook te stoppen met acteren.

"Ik ervoer het als een vreselijke periode", vertelt de The Wolf of Wall Street-actrice. "Ik kan me herinneren dat ik tegen mijn moeder zei: ik denk niet dat ik dit wil doen. Ze keek me aan en zei: 'Schat, ik denk dat het daar te laat voor is.' Toen realiseerde ik me dat er alleen nog maar een weg vooruit was."

Nog steeds worden er in de bladen roddels over Robbie verspreid, maar de actrice besluit zich daar niet meer druk over te maken. "Het is onmogelijk om alles recht te zetten. Je moet het gewoon negeren, dat is de enige manier."

Inmiddels kan Robbie een stuk beter met haar bekendheid en de bijbehorende aandacht omgaan. "Ik weet hoe ik me veilig kan bewegen op vliegvelden. En ik heb inmiddels een radar voor mensen die het slechtste met me voor hebben."

Wel worstelt ze met de wereld waarin ze zich bevindt. "De hoogtepunten zijn heel erg hoog en de dieptepunten zijn heel, heel erg laag. En ik denk dat als je geluk hebt, je uiteindelijk ergens in het midden uitkomt."

Familie van actrice achternagezeten

De actrice maakt zich wel druk om de veiligheid van haar familie. Robbies familie woont in haar thuisland Australië, waar minder aandacht is voor het beschermen van (bekenden van) publieke personen.

Ze zegt tegen Vanity Fair dat haar moeder en haar neefje bijvoorbeeld door paparazzi achterna zijn gezeten. "En dat allemaal alleen voor een foto. Het is gevaarlijk, maar vreemd genoeg verandert er op dit gebied helemaal niks."

Onlangs was op foto's te zien dat de actrice uit een auto was gevallen nadat fotografen de chauffeur van haar taxi hadden opgejaagd. Robbie mag er geen uitspraken over doen. "Ik raakte niet gewond, maar het had wel gekund", is het enige dat ze erover kwijt wil.

