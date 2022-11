Linda de Mol heeft geen zin in feestdagen: 'Herinnering aan nare gebeurtenissen'

Linda de Mol heeft voor het eerst geen zin in de feestdagen en "kijkt er zelfs meer tegenop dan een wortelkanaalbehandeling". Dat schrijft ze in de nieuwe LINDA. Waar ze naar eigen zeggen eerder al vanaf eind november met kerstmuziek meezong, denkt ze dat de feestdagen dit jaar meer een herinnering worden aan de nare gebeurtenissen van afgelopen jaar.

Ook schrijft de presentatrice dat anderen om middernacht op 1 januari hun partners zoenen en zij zelf dan alleen is. De Mol verbrak afgelopen jaar haar relatie met Jeroen Steenbergen, die bandleider was bij The Voice of Holland tot hij grensoverschrijdend gedrag bekende.