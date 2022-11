Jay Leno loopt ernstige brandwonden op in gezicht tijdens sleutelen aan auto

Komiek Jay Leno heeft ernstige brandwonden opgelopen in zijn gezicht en aan zijn handen. De voormalig talkshowhost is opgenomen in een brandwondencentrum. In een korte verklaring laat Leno weten dat het "oke" met hem gaat.

De 72-jarige Leno liep de brandwonden dit weekend op toen hij aan het sleutelen was aan een van zijn auto's. Hij zou gewond zijn geraakt toen benzine door nog onbekende oorzaak vlam vatte.

Leno denkt "een week of twee" nodig te hebben om te herstellen. Door het incident mist hij in ieder geval een conferentie in Las Vegas waar hij zou spreken.

Leno presenteerde jarenlang The Tonight Show. In 2014 stopte hij ermee. Een jaar later lanceerde hij een tv-programma genaamd Jay Leno's Garage, waarin hij met beroemdheden rijdt en praat over zeldzame auto's. Recent had hij nog de Amerikaanse president Joe Biden te gast. Naar verluidt heeft Leno meer dan 180 voertuigen.

