Lil Kleine en Jaimie Vaes kijken of ze spullen onderling kunnen verdelen

Lil Kleine en Jaimie Vaes hopen er toch nog onderling uit te komen over het verdelen van hun spullen. De twee verschenen maandag voor de rechter in de zaak over de spullen. De rechter wil op 30 november weten of dit gelukt is. Zo niet, dan volgt een definitieve uitspraak op 4 januari.

Vaes had de zaak aangespannen omdat ze onder meer enkele horloges niet meer heeft die Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, haar zou hebben gegeven.

In de rechtszaal werd duidelijk dat er onenigheid over is of de dure horloges wel cadeaus waren en zo ja, voor wie. Zo stelde Vaes dat ze vlak na de geboorte van hun zoontje een horloge had gekregen van Scholten. De rapper beweerde op zijn beurt weer dat het een cadeau was voor zijn zoontje en niet voor zijn ex.

Het gaat in totaal om drie horloges die op verschillende momenten zijn overhandigd. Een horloge dat Vaes kreeg op haar verjaardag in 2018 is volgens beiden niet meer in hun bezit.

Het gesteggel ging niet alleen over horloges. Ook andere spullen, zoals broodroosters, PlayStation 5-spelcomputers, schoenen en een Louis Vuitton-tas kwamen ter sprake.

Zo stelde Vaes een aantal keukenspullen te hebben meegenomen uit het huis van Scholten, omdat zij die zou hebben verkregen door een sponsordeal. De rapper beweerde dat die spullen zijn gekocht via zijn bedrijf.

OM nog bezig met onderzoek naar mishandeling van Vaes

De advocaat van Lil Kleine beweerde dat Vaes met haar "grijpgrage handjes" aan het "winkelen" was geslagen in het huis van de rapper. Bovendien zou ze het huis vernield hebben achtergelaten. Zo zouden er brandplekken in een bank hebben gezeten en lag er een briefje met "Go fuck yourself" met een mes ernaast. De advocaat van Vaes betwist deze beweringen.

Of de twee er onderling uitkomen, zal nog moeten blijken. Het Openbaar Ministerie (OM) is nog bezig met een onderzoek naar de mishandeling van Vaes door Scholten. Vaes deed eerder dit jaar aangifte tegen haar ex.

Aanbevolen artikelen