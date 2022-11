Louis Tomlinson breekt arm na val en moet promotie van nieuw album staken

Louis Tomlinson is zaterdagavond na een concert in New York gevallen en heeft daarbij zijn arm gebroken. De voormalig One Direction-zanger laat via Instagram weten dat hij enkele evenementen rondom de release van zijn nieuwe album moet laten schieten.

"De show in New York was fantastisch, maar helaas ben ik op de terugweg gevallen en heb ik mijn arm op een vervelende manier gebroken", schrijft de zanger. "Ik moet de signeersessies die voor komende week gepland stonden dan ook verplaatsen." Binnenkort worden nieuwe data voor de signeersessies aangekondigd.

Tomlinson bracht afgelopen vrijdag zijn tweede album Faith In The Future uit. De zanger gaat volgend jaar met de plaat op tournee. Hij treedt op 15 oktober 2023 op in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Tomlinson wordt geplaagd door lichamelijke ongemakken. De zanger stond afgelopen april vanwege een elleboogblessure nog met een mitella op het podium.

