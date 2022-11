Cardi B zit 'in nachtmerrie' na overlijden Migos-rapper Takeoff

Cardi B heeft voor het eerst gereageerd op het overlijden van Takeoff, een rapper van rapgroep Migos die vorige week in de Verenigde Staten werd doodgeschoten. De rapster, die getrouwd is met Takeoffs neef Offset, zegt enorm veel "pijn en verdriet" te voelen.

"Ik ben er kapot van, maar ik ben dankbaar voor alle dierbare herinneringen die we mochten delen toen je hier bij ons was. Dit is echt een nachtmerrie en de pijn is ondraaglijk", schrijft Cardi B vrijdag in een lange post op Instagram bij een reeks foto's van Takeoff.