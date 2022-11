Actrice Sanne Vogel laat borsten en eierstokken preventief verwijderen

Sanne Vogel laat haar borsten en eierstokken preventief verwijderen. Bij de actrice, regisseur en schrijfster is een kankergen vastgesteld, vertelde ze vrijdag in gesprek met Özcan Akyol in het interviewprogramma De Geknipte Gast.

"Toen ik dertien was, stierf mijn tante aan borstkanker, net als mijn oma", vertelde Vogel vrijdag in het programma. "En alle zussen van mijn oma, op eentje na. En toen werd duidelijk dat er een gen was in de familie, een kankergen, en dat er een kans was dat ik dat ook zou kunnen hebben."

Dat veroorzaakte een soort "ongezonde druk" om alles te doen wat ze wilde, vervolgde de regisseur en actrice. "Het was de angst dat je niet een volledig leven aan levensduur hebt om te kunnen doen wat je wil."

Akyol vroeg Vogel daarop of ze heeft laten onderzoeken of ze het gen heeft. Dat heeft ze gedaan, antwoordde ze. "Ja, twee weken geleden heb ik de uitslag gekregen." Toen Akyol vroeg wat uit het onderzoek naar voren kwam, raakte Vogel geëmotioneerd. "Ik wil hier helemaal niet over huilen, want ik ben hier eigenlijk best oké mee, ook al is het kut. Maar ik heb het."

Vogel wil gewoon 'heel oud' worden

De eerste gedachte van de actrice was om het niet te laten onderzoeken. "Want als je het niet onderzoekt, dan word je elk jaar gecontroleerd in het ziekenhuis." Maar afgelopen zomer sprak ze een arts die haar vertelde dat als ze het wel heeft, er ook een grote kans bestaat dat ze eierstokkanker heeft.

Vogel gaat nu "allemaal gesprekken aan". "Het komt er eigenlijk op neer dat ze preventief mijn borsten en eierstokken gaan verwijderen." Ze is wel bang omdat ze niet weet hoelang ze moet wachten; er zijn namelijk "extreme wachttijden" volgens de actrice. "Ik ga het binnenkort horen."

Met deze behandeling is de kans om ziek te worden "1 of 2 procent", vertelde Vogel. "Nu gaan we dit doen en ga ik gewoon heel oud worden, is mijn plan."

