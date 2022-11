OM heeft onderzoek naar Lil Kleine negen maanden later nog niet afgerond

Het Openbaar Ministerie (OM) doet nog steeds onderzoek naar Lil Kleine, negen maanden nadat er beelden opdoken waarop te zien is hoe hij het hoofd van zijn ex-vriendin Jaimie Vaes tussen een autodeur klemde. Eerder werd duidelijk dat de rapper wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling van zijn inmiddels ex-verloofde. Er is nog geen beslissing genomen of de rapper ook daadwerkelijk vervolgd zal worden, meldt het OM aan NU.nl.

Het onderzoek is nog altijd niet afgerond, laat het OM desgevraagd weten aan NU.nl. Gevraagd naar de reden voor de lange duur van het onderzoek meldt een woordvoerder dat er geen uitspraken over gedaan worden zolang het onderzoek nog loopt.

Midden februari kwamen beelden naar buiten waarop te zien is hoe Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, zijn inmiddels ex-vriendin aan haar haren de auto uittrekt en haar hoofd tussen de autodeur klemt. Vaes vertelde twee maanden na het incident dat ze aangifte heeft gedaan tegen de rapper.

Maandag staan Scholten en Vaes tegenover elkaar in de rechtbank, maar niet om de mishandeling. De twee hopen via de rechter duidelijkheid te krijgen over de verdeling van bepaalde spullen.

