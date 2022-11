Lil Kleine en Jaimie Vaes vandaag naar de rechtbank, maar niet over mishandeling

De rechtbank van Amsterdam is vandaag het strijdtoneel van Jaimie Vaes en Lil Kleine. De rapper en de influencer verbraken begin dit jaar hun relatie nadat beelden opdoken waarop te zien was hoe hij haar mishandelde. Maar die mishandeling is niet de reden dat ze elkaar in de rechtbank ontmoeten.

Het einde van een relatie betekent vaak ook het verdelen van spullen en verantwoordelijkheden. Wie krijgt wat en hoe wordt de voogdij over eventuele kinderen geregeld? Maandag wordt de rechter bij deze verdeling betrokken, omdat Vaes en Lil Kleine er zelf niet uit zijn gekomen.

De influencer heeft haar ex, die eigenlijk Jorik Scholten heet, voor de rechter gedaagd in de hoop daar duidelijkheid te krijgen over de verdeling van de spullen die zij samen hebben gekocht ten tijde van hun relatie. Dat heeft even geduurd: het voormalig koppel heeft eerst geprobeerd het via hun advocaten schriftelijk tot een goed einde te brengen, maar dat is niet gelukt.

Vaes heeft de rechtszaak aangespannen. In haar realityserie Jaimie: In The Vaes Lane werd al duidelijk dat de ex-geliefden ruzieden over dure horloges die de rapper haar en hun zoon Lío cadeau heeft gedaan. De exclusieve klokjes kocht Scholten in de tijd dat ze nog samen waren.

Na het verbreken van de relatie liet Scholten beslag leggen op de horloges, wat tot boosheid leidde bij zijn ex. Volgens de rapper had hij de sieraden nooit aan haar geschonken, Vaes beweert het tegenovergestelde. In haar realityserie zei ze: "Als hij wat gaf, dan moest dat vanuit elke hoek gefilmd worden want Jorik was zo goed voor zijn vrouw. En nu wordt in een e-mail zwart op wit gezegd dat dat gewoon niet waar is."

Het Openbaar Ministerie (OM) liet vrijdag nog desgevraagd aan NU.nl weten dat het onderzoek naar Scholten met betrekking tot de mishandeling nog niet is afgerond. Inmiddels is het incident negen maanden geleden, maar over de reden waarom het onderzoek zo lang duurt, doet het OM geen uitspraken. Vaes heeft aangifte gedaan tegen haar ex.

