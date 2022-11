Khloé Kardashian ontkent voorheen gepasseerd te zijn voor Met Gala

Khloé Kardashian was dit jaar voor het eerst aanwezig op het Met Gala in New York. De 38-jarige realityster ontkent in The Kardashians de geruchten dat ze eerder nooit een uitnodiging heeft ontvangen.

Zowel Khloé als Kourtney Kardashian was in tegenstelling tot Kim Kardashian nog niet eerder op de rode loper van het evenement verschenen. Lange tijd werd gedacht dat de zussen geen uitnodiging hadden ontvangen van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour, die scherp toeziet op de gastenlijst van het evenement.

"Ik had al vaker een uitnodiging gekregen. Ik heb er gewoon voor gekozen om niet te gaan", vertelde Khloé in The Kardashians. De realityster liet weten "niet zo'n fan" te zijn van rode lopers. "Ik denk dat ik dat ondertussen wel duidelijk heb gemaakt." Het had zelfs niet veel gescheeld of Khloé was ook dit jaar niet van de partij geweest. "Kim heeft me echt moeten ompraten."

Het Met Gala staat bekend als een belangrijk evenement op het gebied van mode, waar wereldsterren ieder jaar opnieuw uitpakken met hun outfits. Het evenement is een benefietavond voor het Metropolitan Museum of Art in New York. Het thema voor het Met Gala van volgend jaar is Karl Lagerfeld, als eerbetoon aan de overleden modeontwerper.

Aanbevolen artikelen