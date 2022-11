Jennifer Aniston is ongewenst kinderloos: 'Heb alles geprobeerd'

Terwijl er in de media jarenlang volop gespeculeerd werd over waarom Jennifer Aniston nog geen kinderen had, was de actrice achter de schermen tevergeefs bezig met pogingen zwanger te worden. In een interview met Allure vertelt Aniston dat ze destijds alles heeft geprobeerd.

"Ik heb ivf-behandelingen gedaan, ik dronk Chinese theeën, noem maar op. Ik heb er alles aan gedaan", vertelt de actrice. "Had iemand me maar gezegd mijn eitjes in te vriezen. Je denkt daar niet aan, maar nu zit ik hier vandaag en de kans is verkeken."

Aniston vertelt hoe moeilijk het was om te proberen zwanger te worden terwijl de wereld continu aan het speculeren was over het feit dat ze nog geen kinderen had. "Het verhaal ging dat ik egoïstisch was en alleen aan mijn carrière dacht." Er werd zelfs geschreven dat dit de reden van de scheiding met haar ex-man Brad Pitt was. "Het waren allemaal leugens. Ik heb nu niks meer te verbergen."

De actrice schreef in 2016 al eens een opiniestuk in The Huffington Post waarin ze uithaalt naar media wegens de obsessie met haar mogelijke zwangerschap en die van andere bekende vrouwen.

Ze heeft zich er nu bij neergelegd dat ze nooit kinderen zal krijgen. "Ik heb nergens spijt van. Ik voel me zelfs een beetje opgelucht dat ik niet meer de hele tijd denk: 'Kan het nog? Misschien, misschien, misschien. Ik hoef daar niet meer aan te denken."

