Glennis Grace moet een taakstraf van 200 uur uitvoeren: hoe gaat ze dat doen?

Glennis Grace is woensdagmiddag veroordeeld tot tweehonderd uur taakstraf voor de supermarktruzie waarbij ze betrokken was in februari van dit jaar. Welke taakstraf staat haar mogelijk te wachten? En krijgen BN'ers andere taakstraffen opgelegd dan 'gewone' burgers?

Een taakstraf - ook wel werkstraf genoemd - kan door de rechter of het Openbaar Ministerie opgelegd worden en bestaat uit het verrichten van onbetaald werk. Jaarlijks worden ruim 30.000 taakstraffen uitgevoerd onder toezicht van Reclassering Nederland.

Grace is 200 uur taakstraf opgelegd. Ter illustratie: de maximale duur voor een dergelijke straf is 240 uur. Het gaat dus om een aanzienlijke straf. Maar hoe die straf eruit gaat zien voor de 44-jarige zangeres is nog niet bekend.

"Als iemand een werkstraf opgelegd krijgt, volgt altijd eerst een gesprek waarin de achtergrond en persoonlijke situatie van de werkgestrafte besproken worden", zegt Reclassering Nederland-woordvoerder Shari Deira tegen NU.nl. "Als diegene bijvoorbeeld last heeft van hooikoorts, dan zal de werkstraf niet bestaan uit het onderhouden van een plantsoen. Samen komen we tot een passende invulling van de werkstraf."

Er wordt rekening gehouden met bekendheid

Bij bekende Nederlanders komt iets kijken waar de meeste mensen geen last van hebben: aandacht van de pers en fans tijdens het uitvoeren van een straf.

Zo vertelde Dries Roelvink dat zijn zoon Dave heel blij was dat er van hem geen foto's zijn gemaakt tijdens de uitvoering van zijn taakstraf. Dave Roelvink kreeg in 2018 onder meer een taakstraf van veertig uur opgelegd voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Ook Gerard Joling moest een taakstraf uitvoeren, nadat hij was veroordeeld voor het aanrijden van een 91-jarige vrouw. Hij ging aan het werk bij de Historische Tuin in Aalsmeer, waar hij de kassen schoonmaakte en planten verpotte.

"Wij houden rekening met het feit dat iemand bekend is", vertelt Deira. "Aan de ene kant omdat de werkstraf altijd in een groep wordt uitgevoerd. Als er dan continu foto's worden gemaakt van de BN'er, is dat voor de rest van de groep ook niet prettig. Aan de andere kant is het niet ons doel om de bekende Nederlander aan de schandpaal te nagelen. Het doel is het succesvol uitvoeren van een werkstraf die nuttig is en waarmee de werkgestrafte iets terugdoet voor de samenleving."

BN'ers zul je daarom niet snel afval zien prikken langs de snelweg. "Er zijn verschillende werkstraffen die beter passen. Denk aan het inpakken van pakketten bij de voedselbank, helpen in de keuken van een verzorgingshuis, of werk in het magazijn van een kringloopwinkel. Maar ook opruimen en schoonmaken op een begraafplaats is mogelijk. Dat zijn locaties waar de BN'er buiten het zicht van het publiek de werkstraf kan uitvoeren."

Grace gaat hoe dan ook een taakstraf uitvoeren: de zangeres heeft al gezegd niet in hoger beroep te gaan tegen het oordeel van de rechtbank.

