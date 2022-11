Shakira en Gerard Piqué bereiken overeenstemming over voogdij kinderen

Shakira en haar ex-vriend Gerard Piqué hebben overeenstemming bereikt over de voogdij over hun kinderen. Persbureau Reuters meldt dat de zangeres en voetballer afspraken hebben gemaakt over hun twee zoons, nadat ze in juni hadden bekendgemaakt dat ze uit elkaar zijn.

Details over de overeenkomst worden later bekend, maar volgens de lokale krant La Vanguardia zullen de kinderen met hun moeder meeverhuizen naar Miami. Shakira en Piqué, die vorige week abrupt aankondigde dat hij deze week stopt met voetballen, hebben samen twee zoons: Milan (9) en Sasha (7).

De 45-jarige zangeres en de tien jaar jongere Piqué vormden al sinds 2011 een koppel, maar waren nooit getrouwd. Het stel ontmoette elkaar rond het WK in Zuid-Afrika, toen de Spaanse verdediger meespeelde in de videoclip van het nummer Waka Waka. Dat nummer van Shakira was het officiële lied van het toernooi.

