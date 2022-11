Oranje-doelman Jasper Cillessen blijkt kind te hebben met Spaanse ex-vriendin

Jasper Cillessen blijkt vader te zijn geworden. De keeper van het Nederlands elftal bevestigt via zijn advocaat aan De Telegraaf dat hij een korte relatie met een Spaanse vrouw heeft gehad en dat daaruit een kind is geboren. Hoe oud het kind precies is, is niet bekendgemaakt.

"Er is geen groot verhaal. In de tijd dat Jasper in Spanje was heeft hij een korte relatie gehad en daaruit is een kind geboren. Het vaderschap is door Jasper vrijwillig aanvaard en moet nu voor de rechter worden bevestigd. Deze formaliteit wordt verzorgd door Jaspers advocaten in Spanje. Daarna wordt er gesproken over de alimentatie", vertelt de advocaat aan de krant.

Cillessen speelde de afgelopen zes jaar in Spanje: tot 2019 bij FC Barcelona en daarna voor Valencia. Afgelopen zomer keerde de doelman terug bij NEC, de club waarbij hij ook zijn carrière begon. Tijdens zijn Spaanse periode verbrak hij zijn relatie met de Nederlandse Joan en kreeg hij iets met de anonieme Spaanse vrouw. Hoelang die relatie heeft geduurd, is niet bekend.

In een verdere reactie aan de krant noemt de advocaat van de 33-jarige keeper het kind "een baby". "In Spanje worden minderjarige kinderen speciaal beschermd en elke inmenging of het tonen van het kind kan leiden tot strafrechtelijke aansprakelijkheid", waarschuwt de advocaat media die mogelijk foto's van het kind willen publiceren.

Bondscoach Louis van Gaal maakt vrijdag op een persconferentie zijn definitieve selectie voor het WK bekend. Cillessen is opgenomen in de voorlopige selectie. Het toernooi in Qatar gaat volgende week zondag van start.

