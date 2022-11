Wie is Alexander Edwards, de vriend van Cher die Amber Rose 12 keer bedroog?

Cher heeft bevestigd dat ze een nieuwe geliefde heeft. Alexander Edwards, de veertig jaar jongere man met wie ze onlangs hand in hand werd gezien, is de gelukkige. De zangeres is niet zijn eerste bekende vriendin. Zijn relatie met model Amber Rose, met wie hij een zoon heeft, liep niet bepaald netjes af. Maar wie is Edwards?

Edwards is vicepresident van de afdeling A&R (artiesten en repertoire) bij platenmaatschappij Def Jam. Daarbij staan onder anderen Justin Bieber en Rihanna onder contract. Hij is daar verantwoordelijk voor onder meer het vinden van nieuw talent.

Hij begint zijn carrière in de muziekindustrie met een baan bij Last King Records, het label van rapper Tyga. De twee worden beste vrienden en werken ook regelmatig samen aan muziek. Edwards is onder de artiestenaam A.E. actief als muziekproducent.

Het is niet duidelijk hoe Cher en Edwards elkaar hebben leren kennen. Wel wordt de zangeres de laatste maanden regelmatig met Tyga gezien. Zo bezoeken ze samen de Paris Fashion Week.

De 76-jarige Cher trekt zich niets aan van de kritiek die ontstaat vanwege het grote leeftijdsverschil tussen haar en de 36-jarige Edwards. "Liefde is geen wiskunde", reageert ze op Twitter. Fans van de zangeres maken zich zorgen omdat hij alleen geïnteresseerd in haar zou zijn vanwege de faam, mede omdat hij al eerder een bekende vriendin had.

De zorgen van haar fans zijn enigszins te begrijpen als je Edwards' geschiedenis met Rose kent. In 2019 kondigen de twee aan dat ze een relatie hebben. In oktober van dat jaar worden ze de ouders van een zoon. Twee jaar later strandt de relatie als Rose via Instagram bekendmaakt dat Edwards een notoire vreemdganger is. "Ik ben er klaar mee om bedrogen en voor schut gezet te worden. Jullie mogen hem alle twaalf (de vrouwen van wie ik weet dat ze bestaan, er zijn er vast nog meer) hebben", schrijft ze.

Edwards reageert eerst nogal laconiek op de onthullingen van Rose. "Ik dacht: shit, ik ben betrapt. En ze heeft er duidelijk genoeg van. Ik hou wel van haar. Ze is mijn beste vriend en de moeder van mijn zoon. Maar ik hou ook van vrouwen. Uiteindelijk kan niemand gelukkig of succesvol zijn als je niet echt jezelf bent, of anderen dat nu begrijpen of je er misschien om veroordelen. Dit is wie ik ben en dat is niet hoe zij het wil. Ze heeft er genoeg van, maar ik ben mezelf."

Edwards zegt dat hij best zes maanden niet kan vreemdgaan, maar dat hij niet zo wil leven.

Hier komt hij enkele maanden later toch van terug. Via Instagram verklaart hij Rose weer de liefde en betuigt hij spijt. "Ik wil alleen maar mijn familie terug. Ik zou alles doen om het recht te zetten. Vergeef me alsjeblieft." Rose is niet meer voor hem gezwicht.

