Chris Evans door People uitgeroepen tot meest sexy man ter wereld

Chris Evans is door People Magazine uitgeroepen tot de meest sexy man op aarde. De acteur volgt daarmee zijn Captain America-tegenspeler Paul Rudd op, die de titel vorig jaar kreeg.

Volgens Evans zal vooral zijn moeder blij zijn met zijn nieuwe titel. "Ze is trots op alles wat ik doe, maar dit is iets waar ze echt over kan opscheppen", zegt de 41-jarige acteur in gesprek met People Magazine.

"Dit interview is wel lastig voor me. Het voelt als een gekke vorm van valse bescheidenheid", biecht Evans op. Toch denkt de Amerikaan dat hij er in de toekomst met trots op terugkijkt. "Als ik oud en uitgezakt ben."

People reikt de titel sinds 1985 uit aan mensen in de entertainmentindustrie. Mel Gibson was de allereerste die werd uitgeroepen tot meest sexy man. Ook George Clooney, Brad Pitt en Bradley Cooper kregen de titel. In recentere jaren waren dat Idris Elba, John Legend en Dwayne 'The Rock' Johnson.

Evans is als acteur vooral bekend van zijn rol als Captain America in de Marvel-films. Eerder dit jaar was hij nog te zien in de Netflix-actiefilm The Gray Man.

