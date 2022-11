Epke Zonderland en zijn vrouw verwelkomen dochter

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Epke Zonderland is voor de derde keer vader geworden. De oud-turner en zijn vrouw Linda zijn ouders geworden van een dochter, schrijft Zonderland maandag op Instagram

"Op 1 november is Gea Sophie, roepnaam Sophie, geboren. We zijn ontzettend blij met onze dochter en zusje", schrijft de olympisch kampioen.

De 36-jarige Zonderland en Linda trouwden in 2016. In 2018 kregen ze hun zoon Bert. In het voorjaar van 2021 werd zoon Jan geboren.