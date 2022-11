Epke Zonderland en zijn vrouw verwelkomen dochter Gea Sophie

Delen via E-mail

Epke Zonderland is voor de derde keer vader geworden. De 36-jarige turner en zijn vrouw Linda Steen zijn ouders geworden van dochter Gea Sophie, schrijft Zonderland op Instagram.

Ze kwam een week geleden ter wereld, meldt de olympisch kampioen. "Op 1 november is Gea Sophie, roepnaam Sophie, geboren. We zijn ontzettend blij met onze dochter en zusje."

Zonderland en Steen trouwden in 2016. In 2018 kregen ze hun zoon Bert. In het voorjaar van 2021 werd zoon Jan geboren.