Petra en Hans uit B&B Vol liefde gaan samenwonen: 'Voel me heel gelukkig'

Kandidaten Hans en Petra uit het laatste seizoen van B&B Vol liefde wonen inmiddels samen, vertelt het stel zondag in RTL Boulevard . De paraveterinair dierenartsassistent gaat verhuizen naar de bed and breakfast in Frankrijk van Hans.

"Ik volg mijn hart. Het lijkt alsof het een egoïstische keuze is, omdat iedereen achterblijft", vertelt Petra. "Maar soms moet dat wel. Ik voel me heel gelukkig. En ik denk dat dat inderdaad mede door Hans komt."

Het nieuws volgt kort nadat bekend werd dat kandidaten Astrid en Harmjan gaan trouwen. De vrachtwagenchauffeur was al naar Oostenrijk verhuisd om in te trekken in de b&b van Astrid. De kans op een aanstaand huwelijk bij Hans en Petra lijkt echter klein. "Dat is niet aan mij besteed", zegt Hans.