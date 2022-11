Zanger Waylon veroordeelt eigen overspel en vertelt over zijn 'demonen'

Waylon noemde het zondag in Boerderij van Dorst "niet per se chic" dat hij vreemdging tijdens de zwangerschap van zijn vriendin Bibi Breijman. Ook gaf hij in het tv-programma uitleg over de "demonen" in zijn hoofd, waar het overspel volgens hem aan te wijten is. De zanger denkt dat hij en Breijman er - na de nodige therapie - samen uit zullen komen.

"We gaan dit overleven, dat hebben we met elkaar afgesproken", zei Willem Bijkerk, zoals Waylon eigenlijk heet.

In een inmiddels verwijderd bericht op Instagram bevestigde Waylon in mei, kort na de geboorte van zijn tweede kind, dat hij tijdens Breijmans zwangerschap was vreemdgegaan. De "demonen" in zijn hoofd waren daar de oorzaak van, schreef hij ook.

"Door het leven - door wat dan ook - zijn er blokkades in mijn hoofd gekomen, die ervoor gezorgd hebben dat de boel daar beneden gewoon niet meer lekker werkte", zei hij zondag. "Weet je hoe fucked up dat is? Het is geen excuus, verre van, maar het is wel de demon waar ik het over had."

Waylon handelde naar eigen zeggen vanuit paniek. "Het is heel heftig om als man te ervaren: hé fuck, m'n shit werkt niet. What the fuck is er aan de hand? Het mannelijkste wat je bezit, kan je op dat moment niet delen."

'Liefde is nog altijd groter dan de haat'

"Het was niet per se chic. Ik ben een klootzak", zei de zanger toen presentator Raven van Dorst hem vroeg of hij "het thuis weer een beetje goed" heeft kunnen maken. "We zijn in therapie gegaan, want het was een heel heftige periode", zei hij daarop.

Waylon ging niet in therapie omdat hij Breijman niet meer leuk zou vinden, maar omdat hij het probleem wilde oplossen. "Het was heel heftig, maar de liefde is nog altijd groter dan de haat", benadrukt de artiest. "We gaan met elkaar verder, we zijn nog steeds verliefd. We zijn sterk met z'n tweeën. We gaan dit overleven, dat hebben we met elkaar afgesproken."

Aanbevolen artikelen