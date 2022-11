Sarah van Soelen poseert met haar voormalige schoonmoeder Rachel Hazes

Dat Sarah van Soelen al geruime tijd niet meer samen is met zanger André Hazes, wil niet zeggen dat ze alle banden met haar schoonfamilie heeft verbroken. Van Soelen poseerde zaterdagavond tijdens de opening van The Harbour Club in Amsterdam vrolijk met haar voormalige schoonmoeder Rachel Hazes.

Op het Instagram-account van fotograaf Edwin Smulders is een foto van de twee vrouwen bij The Harbour Club te zien.

Van Soelen wilde niet meewerken aan de onlangs verschenen documentaire over het leven van haar ex.

Monique Westenberg, de moeder van Rachel Hazes' kleinkind is wél in de documentaire te zien. Rachel Hazes heeft een goede band met Van Soelen, maar niet met Westenberg.

Edwin Smulders' foto van Rachel Hazes en Sarah van Soelen.

Aanbevolen artikelen