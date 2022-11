Jim Bakkum en Jamai Loman blij dat publiek hen niet alleen van Idols kent

Jim Bakkum en Jamai Loman keken bij Renze op Zaterdag terug op de eerste editie van de talentenjacht Idols. Het is twintig jaar geleden dat het programma op tv werd uitgezonden. De oud-finalisten zijn blij dat ze inmiddels ook worden herkend van andere bezigheden.

Jim vertelde dat hij blij is dat mensen hem niet kennen van Idols. "Er is nu een hele generatie die mij daar niet van kent, maar wel van mijn films, bijvoorbeeld." Jamai zei blij te zijn dat hij het voor elkaar heeft gekregen dat mensen hem ook van andere dingen kennen. "Ook de andere dingen in mijn carrière heb ik met heel veel liefde gedaan."

Jamai vertelde dat zijn moeder hem had opgegeven. Ze hoopte dat de jury hem zou afwijzen en dat het voor Jamai duidelijk zou worden dat hij zich beter kon bezighouden met school in plaats van zingen.

"Ik was een bleu joch", zei Jim over zijn auditie. Hij vond het doodeng om voor de camera te staan. "Ik was net vijftien."

Jim en Jamai trokken veel bekijks

Idols werd vanaf het begin een groot succes. Jim merkte pas bij de liveshows dat er veel mensen keken omdat hij werd aangesproken toen hij uitging. Toen hij op de voorkant van de Hitkrant stond "viel het kwartje echt".

Ook de finaleweek kwam ter sprake. Er was een posteractie en de finalisten gingen naar de Dam. Daar stond een gillende menigte op hen te wachten. Jamai vertelde dat hij zijn huis niet meer uit kon. "We hebben een week ondergedoken gezeten", zei hij.

"We hebben dit meegemaakt", zei Jim. "Het is een soort wortel van onze carrière. Ik heb het nooit als een vloek gezien." Jamai had wel een tijdje dat hij het helemaal had gehad met Idols. "Maar nu het gaat zoals ik wil dat het gaat kan ik er wel vriendschap mee sluiten. Het heeft een warme plek bij veel mensen in hun hart. Daar word ik dus heel erg vrolijk van."

Aanbevolen artikelen