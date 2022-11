Harry Styles verplaatst zijn concerten op het laatste moment vanwege griep

Harry Styles heeft drie concerten in de Amerikaanse stad Inglewood verplaatst naar volgend jaar. De Britse zanger is grieperig, liet hij zaterdag vlak voor de eerste show via Instagram weten.

De 28-jarige Styles begon maandag aan een reeks van vijftien concerten in Kia Forum in Inglewood. Na de show van woensdag voelde de zanger zich niet lekker. Sindsdien ligt hij in bed.

"Ik heb er alles aan gedaan om vanavond te kunnen zingen, maar ik ben net bij de dokter geweest en ben er kapot van dat het toch niet mogelijk is", schrijft hij. "Het spijt me heel erg dat dit nieuws jullie zo kort voor aanvang bereikt, maar ik hoopte dat het me toch zou lukken om voor jullie te spelen."

Styles zou eigenlijk vrijdag al optreden, maar dat concert is eerder deze week naar zaterdag verplaatst vanwege "ziekte binnen de band". Het blijkt nu om de zanger zelf te gaan. Styles heeft zaterdag ook de concerten van zondag en maandag opgeschoven naar januari. Zijn eerstvolgende show in het stadion in Inglewood staat voor woensdag gepland.

De zanger komt met de tournee Love On Tour in het voorjaar ook langs Europa. In juni is Nederland aan de beurt. Dan staat Styles drie keer in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

