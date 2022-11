Ex-geliefden en Hollywoodsterren reageren op overlijden van Aaron Carter

Hollywoodsterren reageren bedroefd op de dood van Aaron Carter. Ook Hilary Duff en Melanie Martin, beiden ex-vriendinnen van de de 34-jarige zanger, hebben met verdriet gereageerd. De jongere broer van Backstreet Boys-zanger Nick Carter is zaterdag dood aangetroffen in bad.

De tweelingzus van Carter deelde jeugdfoto's van haarzelf met haar broer. Ze schrijft erbij dat ze zoveel herinneringen heeft aan hen samen en dat ze veel van hem hield. "Ik weet dat je nu vrede hebt."

Aaron Carter had een broer en drie zussen, waarvan één is overleden in 2012.

De reactie van tweelingzus Angel Carter Foto: Instagram @angelcharissma

Hilary Duff blikt terug op tienerliefde

Duff, met wie de zanger als tiener een relatie had, vindt het vreselijk dat het leven voor Carter "zo zwaar" was. De zanger worstelde al jaren met verslavingen en mentale problemen.

"Je had een sprankelende charme. Wat hield ik als tiener van je. Ik stuur je familie alle liefde. Rust zacht", schrijft ze op Instagram.

De reactie van Hilary Duff op Instagram. Foto: Instagram @hilaryduff

'Jullie steun en gebeden worden gewaardeerd'

Met Martin had Carter de afgelopen jaren een knipperlichtrelatie. Samen hebben ze een zoon van elf maanden. Zij kan het feit dat haar ex is overleden nog niet bevatten. "We zijn bezig met het accepteren van deze verdrietige realiteit. Jullie steun en gebeden worden gewaardeerd", laat Martin in een verklaring weten.

De Amerikaanse boyband New Kids On The Block laat via Twitter weten dat het plotselinge overlijden de band heeft geschokt. "Rust in vrede, Aaron", staat erbij.

Mentale problemen worden genoemd in reacties

Ook model Courtney Stodden reageerde op het overlijden van Carter. In een emotioneel filmpje op Instagram zegt ze altijd te hebben gevreesd dat dit zou gebeuren. "Ik hoopte dat hij zou genezen, maar nu heeft hij rust", schrijft ze erbij.

Spencer Pratt, bekend van de reality tv-serie The Hills, zat een paar dagen geleden nog in een TikTok-livestream met Carter, schrijft TMZ. Hij tweette "R.I.P" met emoji's van een hart en een engel.

Songwriter Diane Warren schrijft naar aanleiding van Carters dood dat beroemd zijn op zo'n jonge leeftijd eerder een vloek dan een zegen is. "Overleven is niet makkelijk." Carter was slechts negen jaar oud toen hij zijn muziekcarrière begon.

Christy Carlson Romano is er 'klaar mee' dat bekenden jong overlijden

De Amerikaanse actrice en zangeres Christy Carlson Romano twitterde dat ze "ontzettend verdrietig" is. Ze bidt voor zijn vrienden en familieleden.

Twee uur later deelde Romano dat ze er "klaar mee is" dat mensen waar ze mee opgroeide jong overlijden of mentale problemen krijgen door "een systeem dat niet werkt".

