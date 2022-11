Miljuschka Witzenhausen moet zo'n acht weken in het gips

Miljuschka Witzenhausen is nog weken zoet met haar gebroken voet. Volgens RTL Boulevard krijgt de tv-ster maandag gips, dat een week of acht moet blijven zitten.

In een filmpje bij RTL Boulevard vertelde ze over haar ongeluk. "Ik verveel me ontzettend", schreeuwde Miljuschka uit. Ze moet rust houden en dat is echt niets voor haar, verzekerde ze de kijkers. "Het is een lesje in nederigheid", zei de tv-ster over het feit dat ze nu bij alles om hulp moest vragen.