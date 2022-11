Gestopte wielrenner Tom Dumoulin zet ook punt achter huwelijk

De onlangs met wielrennen gestopte Tom Dumoulin gaat scheiden. Hij is sinds 2018 getrouwd met Thanee van Hulst, met wie hij dertien jaar samen was.

"We hebben vorige week besloten dat we gaan scheiden", zegt Dumoulin tegen NRC. "Als je me dit vijf maanden geleden had gezegd, had ik je niet geloofd."