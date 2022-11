Selena Gomez geeft problemen met haar mentale gezondheid bloot in documentaire

Onzekerheden over haar eigen lichaam, een psychose en een diagnose van een bipolaire stoornis; Selena Gomez laat haast niets onbesproken in haar documentaire My Mind & Me. De zangeres en actrice heeft er een aantal pittige jaren opzitten. Deze strijd wil ze met haar publiek delen in de hoop dat ze er zelf iets uit kunnen halen.

"Ik wilde niet naar een psychiatrisch ziekenhuis toe, maar ik wilde al helemaal niet meer vastzitten in mijn hoofd", vertelt Gomez in de film over de periode waarin ze werd gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Voordat ze deze diagnose in 2019 te horen kreeg, had Gomez er al heel wat strijd met haar eigen hoofd op zitten.

Gomez heeft niet de eerste de beste regisseur uitgekozen om haar persoonlijke verhaal te vertellen. My Mind & Me is geregisseerd door Alek Kasheshian, bekend van zijn documentaire Truth Or Dare over Madonna. In de film wordt Gomez gevolgd vanaf 2016 tot eerder dit jaar, als ze met de Amerikaanse president Joe Biden spreekt over mentale gezondheid.

'De druk is te overweldigend'

Aan het begin van de film wordt meteen duidelijk dat Gomez destijds kampte met een negatief zelfbeeld. Tijdens het passen van kleding voor haar Revival Tour, waar ze in 2016 mee optreedt, barst ze in tranen uit.

"Ik wil het lichaam waarmee ik dit trots kan dragen en ik wil de kont die ik niet heb. Mijn lichaam is heel jong. Ik wil eruitzien als een vrouw, niet als een twaalfjarige jongen", zegt de nu dertigjarige zangeres destijds.

Haar lichaam is niet het enige waar ze onzeker over is. "Er is een stem in mijn hoofd die me continu zegt dat ik dingen verkeerd doe. Je vangt een glimp van jezelf op een scherm op en denkt meteen: 'dat ziet er totaal niet uit'. Het zuigt al het leven uit me en ik wil niet meer optreden. De druk is te overweldigend."

Gomez breekt de tour vroegtijdig af om zich op haar mentale gezondheid te richten. Haar vrienden en familie maken zich ernstige zorgen, omdat de wil om te leven bij de zangeres en actrice verdwenen lijkt te zijn. In 2016 wordt ze al een tijdje opgenomen, maar het gaat van kwaad tot erger als ze in 2018 een psychose heeft.

'Ik had mijn familie nooit zo mogen behandelen'

In gesprek met Rolling Stone over de documentaire vertelt Gomez dat ze in de maanden van de psychose zeer paranoïde gevoelens had en niemand om zich heen vertrouwde. Ze zegt zich weinig van die tijd te kunnen herinneren. Pas na enkele maanden voelde ze zich langzaam uit de psychose ontwaken.

Kort daarna krijgt Gomez te horen dat ze een bipolaire stoornis heeft. De diagnose is moeilijk te accepteren voor de zangeres, maar geeft haar tegelijkertijd inzicht in haar eigen gedrag. In tranen vertelt ze hoe ze de mensen die het dichtst bij haar staan, pijn heeft gedaan door haar mentale problemen.

"Daarom zeg ik dat ik de beste vrienden en familie heb. Vooral mijn moeder en stiefvader, want ik had hen nooit zo mogen behandelen als ik heb gedaan. Zelfs nu zeg ik daar nog sorry voor, want ik herinner me hier delen van en ik was erg gemeen."

'Wil dat anderen ook de hulp krijgen die ze verdienen'

De zangeres krijgt nu medicatie, waardoor ze haar mentale gezondheid beter kan reguleren. Tijdens het gebruik van deze medicatie kan ze niet zwanger worden, terwijl ze een uitgesproken kinderwens heeft. Ze houdt de opties open om via andere wegen moeder te worden.

Gomez gebruikt haar eigen ervaringen nu om andere mensen te helpen die met vergelijkbare problemen te maken krijgen. Ze zette het Rare Impact Fund op, waarmee ze geld inzamelt om psychische zorg toegankelijk te maken voor iedereen en educatie hierover op te nemen in lespakketten.

"Mentale gezondheid is heel persoonlijk voor mij en ik hoop dat ik anderen kan helpen door mijn platform te gebruiken en mijn eigen verhaal te delen. Het enige wat ik wil bereiken, is dat anderen zich minder alleen voelen en ook de hulp krijgen die ze verdienen."

