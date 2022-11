Glee is al jaren niet meer op tv, maar de cast ruziet nog steeds

De laatste aflevering van Glee werd alweer zeven jaar geleden uitgezonden. Maar het gedrag dat hoofdrolspeelster Lea Michele op de set vertoonde, is nog steeds onderwerp van gesprek. Na een radiostilte is ze weer terug op het toneel, maar de kans is klein dat haar oud-collega's in de zaal zitten.

Glee gaat in 2009 in première en draait om een Glee Club. Een groepje middelbare scholieren dat samen (bekende) liedjes zingt. De serie draait, zeker in de eerste seizoenen, vooral om Rachel (gespeeld door Lea Michele). Een buitenbeentje met een gouden stem, maar ook met het nodige divagedrag.

De serie wordt een groot succes. Vooral de eerste seizoenen worden positief ontvangen. Veel hoofdrolspelers groeien uit tot tieneridolen, grote sterren uit de film- en muziekwereld spelen een gastrol en covers van bekende hits belanden in de hitlijsten.

Michele en haar personage Rachel hebben meer met elkaar gemeen dan de kijker vermoedt. Volgens geruchten is de actrice net zo'n diva als het personage dat ze vertolkt. Dat beaamt ook Naya Rivera (Santana) in haar memoires. Rivera krijgt op een gegeven moment een grotere rol in de serie, tot onvrede van Michele. "Ze vond het moeilijk om de spotlights te delen", schrijft Rivera, die twee jaar geleden overleed door verdrinking. "Op een gegeven moment zei ze geen woord meer tegen me."

In 2020, vijf jaar na het einde van Glee, wordt Michele beschuldigd van pestgedrag op de set. De actrice plaatst een steunbetuiging aan de Black Lives Matter-beweging op Instagram. Dat leidt tot een reactie van actrice Samantha Marie Ware, die meespeelde in het zesde en laatste seizoen. Ze vindt het hypocriet dat Michele dit bericht plaatst, want ze zou zich op de Glee-set regelmatig schuldig hebben gemaakt aan racistisch gedrag. Volgens Ware zorgde Michele ervoor dat ze het leven van haar collega's "tot een hel" maakte. Naast racistische opmerkingen zou Michele ook mensen hebben gepest en buitengesloten.

Al snel scharen andere Glee-acteurs en setmedewerkers zich achter Wares bericht, onder wie Amber Riley (Mercedes) en Heather Morris (Brittany). De destijds zwangere Michele verliest prompt een sponsorcontract met een maaltijdboxbedrijf en biedt haar excuses aan. "Ik weet dat ik moet blijven werken om mezelf te verbeteren. Ik moet verantwoordelijkheid nemen voor mijn acties, zodat ik een echt rolmodel kan zijn voor mijn kind." De actrice last een socialemediapauze in.

Lea Michele was geen lieverdje op de set van Glee. Foto: BrunoPress

In juli dit jaar laat Michele weer van zich horen. Ze krijgt de hoofdrol in de Broadway-productie Funny Girl. En weer zijn er gelijkenissen te vinden met haar Glee-personage, dat ook altijd droomde over een rol in de populaire musical. De actrice heeft naar eigen zeggen veel aan zelfreflectie gedaan en is veranderd, vertelt ze in gesprek met The New York Times. "Ik ben een perfectionist en dat zorgde voor blinde vlekken", zegt Michele over haar gedrag op de set. "Ik weet nu dat je niet alleen je best moet doen als de camera's draaien - maar ook als ze niet aanstaan."

Wie in elk geval niet in het Funny Girl-publiek zit, is Chris Colfer (Kurt, in Glee de beste vriend van Rachel, te zien op de foto bovenin). Op bezoek bij The Michelle Collins Show vraagt de presentatrice of Colfer haar wil vergezellen naar het theater. "Oh, ga je naar Funny Girl?", vraagt de acteur. "Mijn agenda zit plotseling helemaal vol."

Hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit, wordt misschien uit de doeken gedaan in de documentaire die over Glee gemaakt wordt. Met cast- en productieleden wordt teruggeblikt op de ophef (zoals Michele's gedrag) en tragedie (het overlijden van drie van de hoofdpersonages) rond de serie. Wanneer de documentaire verschijnt, is nog niet bekend.

