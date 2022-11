Viviënne van den Assem bevallen van dochter Anouk

Delen via E-mail

Viviënne van den Assem en haar vriend Arne van Terphoven hebben op 28 oktober een tweede kindje verwelkomd, zo vertelt de presentatrice donderdagavond in RTL Boulevard. Ze hebben haar de naam Anouk gegeven.

"Wat heerlijk om dit met jullie te delen", vertelt de Boulevard-presentatrice, die in mei liet weten dat er een broertje of zusje aankomt voor hun driejarige zoon Guus. "Anouk doet het supergoed, ik ben superblij dat ze er is."