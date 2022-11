Guus Meeuwis mocht van gemeente Tilburg toch trouwen in populaire locatie

De gemeente Tilburg gaf Guus Meeuwis en Manon Meijers toestemming te trouwen in het Paleis-Raadhuis in Tilburg. Hiermee werd op verzoek van de zanger een uitzondering gemaakt, want de populaire trouwlocatie is dit jaar verder gesloten voor het publiek.

Het plein waaraan het Paleis-Raadhuis ligt wordt verbouwd en daarom is de locatie tijdelijk gesloten. Toch gaf de gemeente toestemming aan de zanger en de styliste om er op 2 juli van dit jaar in het huwelijk te treden. Tot ontsteltenis van andere Tilburgers, die er ook hadden willen trouwen.

Een woordvoerder van de burgemeester laat volgens het Brabants Dagblad weten dat de in Tilburg wonende Meeuwis zelf vroeg of er voor hem een uitzondering mocht worden gemaakt. "Gelet op de bijzondere verdienste van de zanger voor de stad hebben we besloten deze uitzondering te maken."

Eerder dit jaar kreeg Meeuwis de Gouden Erepenning van Tilburg, een zeldzame onderscheiding die de stad uitkeert aan personen die iets bijzonders voor de gemeente hebben betekend.

Meeuwis en Meijers, die nu overigens de achternaam van haar echtgenoot heeft aangenomen, gaven elkaar na hun huwelijk in Tilburg ook het jawoord in Portugal.

Meeuwis en Meijers ontmoetten elkaar in 2007 toen de styliste zijn kleding voor zijn concertreeks verzorgde. In 2016, toen Meeuwis scheidde van Valérie, kregen ze een relatie.

