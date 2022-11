Monica Geuze wil haar borsten na twee vergrotingen weer laten verkleinen

Delen via E-mail

Monica Geuze heeft haar borsten twee keer laten vergroten, maar ze wil nu toch een borstverkleining. De 27-jarige presentatrice en influencer vindt dat een kleinere cup beter bij haar past, vertelt ze in de podcast Geuze & Gorgels

De eerste keer dat Geuze onder het mes ging, liet ze haar borsten vergroten naar cup B. Haar borsten werden door haar zwangerschap groter, maar slonken weer nadat haar dochter was geboren.

De presentatrice vertelt dat ze toen veel loshangend vel had. Ook voelde ze haar implantaten als ze ging slapen. "Als ik in bed lag en ik ging op mijn zij liggen, dan draaide dat implantaat. Dat draaide dan in mijn borst. Ik heb twee jaar met een beha aan geslapen omdat ik niet op mijn zij kon liggen."